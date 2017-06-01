Американская фирма предложила носить кроссовки с бахилами

Стартап из Сан-Франциско Dry Steppers разработал специальные пластиковые чехлы-бахилы для защиты кроссовок в дождливую и сырую погоду. Об этом сообщает HighSnobiety.

Бахилы изготовлены из прозрачного прочного пластика и застегиваются на «молнию». Для лучшего крепления на ноге предусмотрены затягивающиеся шнуры в верхней части приспособления. Снаружи на пластик нанесены изображения культовых моделей кроссовок — Air Jordan 11 и YEEZY Boost 350. Пара стоит 20 долларов и предлагается в онлайн-магазине фирмы.