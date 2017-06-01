Marni сделала «невесомые» кроссовки

Модный бренд Marni представил модель «невесомых» кроссовок Ogg. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает Vogue. Верхняя часть выполнена из мягкого нейлона, ребристая подошва — из пенной резины.В линейке представлено несколько цветов: бежевый, ледяной голубой, кирпичный, темно-синий, белый и стальной.

В продаже обувь появится с июне и будет представлена в избранных бутиках бренда. Цены пока не называются, но размерная сетка будет мужской: от 39 размера.

Фото: Marni 1 /4

Бренд Marni был основан в 1994 году. В декабре 2012 года марку приобрела компания OTB, которой также принадлежат бренды Diesel, Maison Margiela и Viktor & Rolf. В конце 2016-го компанию покинула ее основательница — Консуэло Кастильони. Новым креативным директором бренда стал Франческо Риссо (Francesco Risso), ранее работавший на марки Anna Molinari, Alessandro Dell'Acqua и Prada.

В марте 2017 года марка показала новую коллекцию одежды на осенне-зимний сезон. Вещи Вещи, по словам представителей компании, предназначены для смелых девушек с богатым воображением. Один из основных элементов дизайна — геометрические принты и узоры.