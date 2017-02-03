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Marni превратил моделей в фотографов

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Модный бренд Marni запустил рекламную кампанию по продвижению весенне-летней коллекции одежды. Об этом корреспонденту Ленты.ру рассказал представитель пресс-службы фирмы.

Главной темой стал процесс создания фотографий, на снимках модели запечатлены с камерами в руках. Автор кампании — американский художник Барбара Пробст (Barbara Probst).

Бренд Marni был основан в 1994 году. В декабре 2012 года марку приобрела компания OTB, которой также принадлежат бренды Diesel, Maison Margiela и Viktor & Rolf. В конце 2016-го компанию покинула ее основательница — Консуэло Кастильони. Новым креативным директором бренда стал Франческо Риссо (Francesco Risso), ранее работавший на марки Anna Molinari, Alessandro Dell'Acqua и Prada.

В середине января 2017 года марка показала зимнюю коллекцию одежды во время Недели моды в Милане. В мужской линейке представлены объемные рубашки, жилеты и широкие брюки с большими карманами, которые, по словам дизайнеров, созданы для того, чтобы «сохранить внутреннего ребенка».

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