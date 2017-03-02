Marni сшил одежду для смелых девушек

Модный бренд Marni представил новую коллекцию одежды на осенне-зимний сезон. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 2 марта. Вещи, по словам представителей компании, предназначены для смелых девушек с богатым воображением.

Силуэты коллекции либо очень приталенные, обтягивающие фигуру, либо, напротив, скрывающие ее за большими объемами, как кокон. Один из основных элементов дизайна — геометрические принты и узоры.

Фото: пресс-служба Marni 1 /10

Бренд Marni основан в 1994 году. В декабре 2012 года марку приобрела компания OTB, которой также принадлежат бренды Diesel, Maison Margiela и Viktor & Rolf. В конце 2016-го компанию покинула ее основательница — Консуэло Кастильони. Новым креативным директором бренда стал Франческо Риссо (Francesco Risso), ранее работавший на марки Anna Molinari, Alessandro Dell'Acqua и Prada.

В феврале 2017 года марка запустила новую рекламную кампанию. Главной темой стал процесс создания фотографий, на снимках модели запечатлены с камерами в руках. Автор кампании — американский художник Барбара Пробст (Barbara Probst).