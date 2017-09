Ballin предложил поохотиться за сокровищами в ботильонах и бомбере

Итальянский бренд Ballin создал линию «Охота за сокровищами», три модели из которой будут эксклюзивно представлены в сети NO ONE. Об этом говорится в сообщении магазина, полученного редакцией «Ленты.ру» в четверг, 14 сентября.

В осенне-зимнем сезоне компания показала ботильоны на устойчивом каблуке, сумочку на цепочке и куртку-бомбер, которые представлены в черном цвете и декорированы россыпью «драгоценных» камней, звезд и ключей. Куртка-бомбер сшита из бархата, ботильоны и сумочка — из замшевой кожи.

История марки Ballin началась в Италии в 1945 году. Гуидо и Джорджо Баллин открыли собственную мастерскую, а позже превратили ее в полноценный бренд, а обувь до сих пор производят вручную.

Компания NO ONE занимается продажей элитной обуви и аксессуаров ведущих итальянских и мировых дизайнеров. В ее портфеле представлено более 90 европейских марок: Casadei, Fabi, Baldinini, Chiara Ferragni, Braccialini, Vivienne Westwood, Alberto Guardiani, и другие. На сегодняшний день в России открыто более 70 монобрендовых бутиков знаменитых итальянских марок, 14 мультибрендовых бутиков NO ONE и онлайн-магазин.