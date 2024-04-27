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00:54, 27 апреля 2024Силовые структуры

Защита популярного российского блогера попросила изменить ему меру пресечения

Адвокат Грицков: защита блогера Портнягина просит смягчить ему меру пресечения

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Защита популярного российского блогера Дмитрия Портнягина просит смягчить ему меру пресечения, чтобы он смог и дальше заниматься бизнесом. Об этом сообщил его адвокат Евгений Грицков в беседе с ТАСС.

«В апелляционной жалобе мы просим Мосгорсуд избрать нашему подзащитному более мягкую меру пресечения, например запрет определенных действий», — сказал адвокат.

Грицков надеется, что после избрания более мягкой меры пресечения Портнягин сможет продолжить заниматься предпринимательской деятельностью.

Дмитрий Портнягин был задержан на 12 апреля на территории Ростовской области. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации финансовых средств, полученных другими лицами преступным путем.

Днем ранее стало известно о задержании его супруги Екатерины. Ее доставили к следователям в Подмосковный главк Следственного комитета России вместе с другими сотрудниками банного комплекса Siberia, принадлежащего блогеру. Позднее стало известно, что она проходит подозреваемой по уголовному делу.

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      Евгений Силаев
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