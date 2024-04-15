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18:38, 15 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыт статус жены популярного российского блогера по его уголовному делу

Жена блогера Дмитрия Портнягина стала подозреваемой по его уголовному делу
Начало событий в новости Следствие отказалось от заключения популярного российского блогера под стражу
Екатерина Портнягина

Екатерина Портнягина . Фото: @portnyagina

Екатерина Портнягина, жена популярного российского блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, стала подозреваемой по его уголовному делу. Ее статус раскрыл ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала Тверского суда Москвы.

О задержании Портнягиной стало известно в четверг, 11 апреля. Ее доставили к следователям в Подмосковный главк Следственного комитета России вместе с другими сотрудниками банного комплекса Siberia, принадлежащего блогеру.

Дмитрий Портнягин был задержан на следующий день на территории Ростовской области. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации финансовых средств, полученных другими лицами преступным путем. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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      Олеся Мицкевич
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