Раскрыт статус жены популярного российского блогера по его уголовному делу

Жена блогера Дмитрия Портнягина стала подозреваемой по его уголовному делу

Начало событий в новости Следствие отказалось от заключения популярного российского блогера под стражу

Екатерина Портнягина, жена популярного российского блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, стала подозреваемой по его уголовному делу. Ее статус раскрыл ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала Тверского суда Москвы.

О задержании Портнягиной стало известно в четверг, 11 апреля. Ее доставили к следователям в Подмосковный главк Следственного комитета России вместе с другими сотрудниками банного комплекса Siberia, принадлежащего блогеру.

Дмитрий Портнягин был задержан на следующий день на территории Ростовской области. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации финансовых средств, полученных другими лицами преступным путем. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

