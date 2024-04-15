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14:15, 15 апреля 2024Силовые структуры

Следствие отказалось от заключения популярного российского блогера под стражу

Следствие просит отправить блогера Дмитрия Портнягина под домашний арест

Следствие отказалось от заключения под стражу популярного российского блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина по уголовному делу. Об этом стало известно ТАСС.

Уточняется, что главк Следственного комитета по Московской области ходатайствует о помещении фигуранта под домашний арест. Меру пресечения в отношении блогера изберут в Тверском суде Москвы 15 апреля.

Дмитрия Портнягина заподозрили в нарушениях по двум уголовным статьям. Блогеру вменяют статьи 198 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и 174 («Легализация финансовых средств, полученных другими лицами преступным путем в особо крупном размере») УК РФ.

Он был задержан в пятницу, 12 апреля, на территории Ростовской области.

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