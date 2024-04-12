Популярный российский блогер задержан в Ростовской области

Mash: в Ростовской области задержали блогера Дмитрия Портнягина

Популярный российский блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин задержан в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, скоро его привезут в Москву.

11 апреля полиция пришла с обысками в помещение бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia Портнягина. Силовики задержали его жену и доставили в СК.

Супругам вменяется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денег. По версии следствия, они с 2018 по 2020 год не внесли в казну 124 миллиона рублей в виде налогов, а перевели из них 91 миллион рублей третьим лицам. Налоговая служба насчитала им пени и штрафы на 64 миллиона рублей. Портнягины возместили весь ущерб по двум уголовным делам.