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23:31, 26 апреля 2024Бывший СССР

«Около часа меня держали». Аэропорт Кишинева эвакуировали из-за прибывшей из России главы Гагаузии. Чего от нее хотели?

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила о часовом досмотре в аэропорту Кишинева
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В аэропорту Кишинева, куда вечером в пятницу, 26 апреля, прибыл рейс из России с главой Гагаузии Евгенией Гуцул, была объявлена эвакуация, всех попросили покинуть здание.

Сотрудники правоохранительных органов объяснили это тем, что в здании обнаружен подозрительный пакет. Ранее они взяли под охрану вход в аэропорт, им помогали молодые люди в штатском, зал ожидания перекрыли лентами.

При этом у входа в аэропорт собрались около сотни сторонников, которые приехали встречать Гуцул.

Супруг главы автономии Артем Гуцул в беседе с РИА Новости предположил, что Евгению могли отправить на тщательный досмотр.

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Гуцул заявила, что ее хотели допросить

Сторонники Гуцул встретили аплодисментами ее появление. По ее словам, ее досмотрели, но не задержали.

Около часа меня держали, до допроса не дошло, после осмотра меня хотели допросить, но решили отпустить. Сейчас там находятся коллеги, члены исполкома, мы вызвали адвоката, на них хотят почему-то составить протокол. Опять же, сказали, что аэропорт заминирован

Евгения Гуцулглава Гагаузии

Также Гуцул подчеркнула, что министр внутренних дел и глава полиции Молдавии должны уйти в отставку из-за психологического давления, которому они подвергли граждан в последнее время. Речь идет о делегатах прошедшего в Москве съезда молдавской оппозиции, которых задержали в аэропорту по прибытии в Кишинев.

Они не должны были допустить такого отношения к своим гражданам. Они сегодня на службе у народа Молдовы, а не на службе у некоторых лиц, которые сидят в правительстве и парламенте

Евгения Гуцулглава Гагаузии
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Гуцул также пожаловать на унижения со стороны властей Молдавии

Глава Гагаузии также заявила, что молдавские власти делают все для ее задержания или унижения.

Было очень много полицейских с автоматами, раньше тоже было, но не до такой степени, как сегодня. Пристальные взгляды сотрудников правоохранительных органов и таможни чувствовались.

Евгения Гуцулглава Гагаузии

Ранее стало известно о направлении в суд материалов уголовного дела в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул. Вместе с ней фигурантом проходит секретарь центрального офиса бывшей политической партии «Шор».

21 апреля несколько молдавских оппозиционных партий вошли в предвыборный блок «Победа». О его создании объявил Илан Шор во время съезда политиков в российской столице. По словам Шора, блок планирует агитировать за голосование против вступления Молдавии в Европейский союз (ЕС), а также выступать за участие республики в объединительных процессах на территории СНГ.

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      Марина Совина
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