Молдавская оппозиция объявила о создании предвыборного блока

Молдавский оппозиционер Шор объявил о создании предвыборного блока «Победа»

Ряд молдавских оппозиционных партий вошли в предвыборный блок «Победа». О его создании объявил политик, председатель партии «Шор» Илан Шор, пишет РИА Новости.

«Сегодня мы объявляем о создании предвыборного блока "Победа"», — сказал Шор, выступая на съезде в Москве. По словам политика, блок намерен агитировать за голосование против вступления Молдавии в Евросоюз, а также выступать за участие страны в объединительных процессах на территории СНГ.

Помимо Шора, соглашение о создании предвыборного блока подписали лидеры партий «Шанс», «Виктория», «Возрождение» и «Альтернативная сила спасения Молдовы».

Шор также заявил в Москве, что жизнь граждан при президенте Майе Санду стала гораздо хуже. «По сути, это тотальная узурпация Западом Республики Молдова. (...) Молдова давно потеряла свою независимость. У нас сегодня внешнее управление», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Илан Шор на съезде в Москве заявил, что в настоящее время в Молдавии «сформирован ГУЛАГ», а инакомыслящие лишены права голоса. Он также назвал Санду узурпатором.