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14:12, 21 апреля 2024Бывший СССР

Шор заявил о формировании ГУЛАГа в Молдавии

Оппозиционер Шор: Молдавия — захваченное государство, там сформирован ГУЛАГ
Илан Шор

Илан Шор. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Представители молдавской оппозиции вынуждены проводить съезд в Москве, поскольку на сегодняшний день республика представляет из себя «захваченное государство». Об этом во время мероприятия сообщил молдавский оппозиционер Илан Шор, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время в Молдавии «сформирован ГУЛАГ», а инакомыслящие лишены права голоса. «Сегодня любой оппозиционер в Молдове — это уже изначально предатель. Любое политическое мероприятие заканчивается арестами, сопровождается обысками и наказаниями со стороны правящего проевропейского режима», — отметил он, назвав также президента Молдавии Майю Санду узурпатором.

Незадолго до этого Шор заявлял, что молдавская Партия действия и солидарности пытается поставить крест на отношениях Москвы и Кишинева. При этом политик подчеркнул, что не видит будущего Молдавии в Европейском союзе и НАТО.

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