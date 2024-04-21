Шор заявил о формировании ГУЛАГа в Молдавии

Оппозиционер Шор: Молдавия — захваченное государство, там сформирован ГУЛАГ

Представители молдавской оппозиции вынуждены проводить съезд в Москве, поскольку на сегодняшний день республика представляет из себя «захваченное государство». Об этом во время мероприятия сообщил молдавский оппозиционер Илан Шор, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время в Молдавии «сформирован ГУЛАГ», а инакомыслящие лишены права голоса. «Сегодня любой оппозиционер в Молдове — это уже изначально предатель. Любое политическое мероприятие заканчивается арестами, сопровождается обысками и наказаниями со стороны правящего проевропейского режима», — отметил он, назвав также президента Молдавии Майю Санду узурпатором.

Незадолго до этого Шор заявлял, что молдавская Партия действия и солидарности пытается поставить крест на отношениях Москвы и Кишинева. При этом политик подчеркнул, что не видит будущего Молдавии в Европейском союзе и НАТО.