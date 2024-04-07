Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:28, 7 апреля 2024Бывший СССР

Оппозиция в Молдавии обвинила правящую партию в разрыве отношений с Россией

Молдавский оппозиционер Шор: правящая ПДС продолжает сжигать мосты с Россией

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) пытается поставить крест на отношениях Москвы и Кишинева. В разрыве связей с Россией молдавские власти обвинил в Telegram представитель оппозиции Илан Шор.

«Наше будущее не в ЕС и НАТО. Наше будущее — это продуктивное взаимодействие с Россией, СНГ и ЕАЭС. Это понимает и признает каждый адекватный человек в нашей стране. Пусть ПДС продолжает сжигать мосты с Россией. Мы их восстановим, сделаем еще более прочными и надежными!» — говорится в публикации.

Оппозиционер добавил, что все здоровые силы в республике понимают важность хороших отношений с Москвой для развития социальной сферы и экономики страны.

Ранее о нормализации отношений Молдавии и России высказался глава МИД республики Михай Попшой. По его словам, предпосылок для этого процесса в настоящий момент нет.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      От 18 до 60 лет. На Украине заявили, что власти хотят включить в реестр военнообязанных не только мужчин, но и женщин

      Глава МЧС прибыл в пострадавший от паводка Орск

      Оппозиция в Молдавии обвинила правящую партию в разрыве отношений с Россией

      В СК завершили расследование дела о надписи во Владивостокской крепости

      В районе харьковского аэропорта уничтожена иностранная система ПВО

      Макрона призвали поступить «по-мужски» на Украине

      Потери армии Израиля с начала обострения конфликта превысили 600 человек

      Кулеба признал уничтожение позиций ВСУ российскими авиабомбами

      Стало известно о нарушениях при строительстве дамбы в Орске

      В ВСУ рассказали о последствиях ночных взрывов в Одессе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше