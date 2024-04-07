Оппозиция в Молдавии обвинила правящую партию в разрыве отношений с Россией

Молдавский оппозиционер Шор: правящая ПДС продолжает сжигать мосты с Россией

Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) пытается поставить крест на отношениях Москвы и Кишинева. В разрыве связей с Россией молдавские власти обвинил в Telegram представитель оппозиции Илан Шор.

«Наше будущее не в ЕС и НАТО. Наше будущее — это продуктивное взаимодействие с Россией, СНГ и ЕАЭС. Это понимает и признает каждый адекватный человек в нашей стране. Пусть ПДС продолжает сжигать мосты с Россией. Мы их восстановим, сделаем еще более прочными и надежными!» — говорится в публикации.

Оппозиционер добавил, что все здоровые силы в республике понимают важность хороших отношений с Москвой для развития социальной сферы и экономики страны.

Ранее о нормализации отношений Молдавии и России высказался глава МИД республики Михай Попшой. По его словам, предпосылок для этого процесса в настоящий момент нет.