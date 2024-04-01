В Молдавии поставили одно условие для нормализации отношений с Россией

Глава МИД Молдавии Попшой: нет предпосылок для улучшения отношений с Россией

Глава МИД Молдавии Михай Попшой в эфире телеканала «Молдова-1» заявил, что не видит предпосылок для улучшения отношений с Россией, но это может произойти при одном условии.

По его словам, сейчас отношения Москвы и Кишинева находятся на самой низкой точке за всю постсоветскую историю. «Это связано с суровыми испытаниями, через которые проходит наш регион, я имею в виду военные действия в соседней Украине. Пока они идут, мы не видим предпосылок для какого-то улучшения наших отношений с Россией», — сказал министр.

Кроме того, он сослался на президента страны Майю Санду, которая назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности.

Ранее Попшой говорил, что Кишинев остается привержена углублению сотрудничества с НАТО, несмотря на давление со стороны внешних сил. Что за внешние силы давят на Молдавию, глава МИД этой страны не уточнил.