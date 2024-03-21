В Молдавии рассказали о пользе для страны от сотрудничества с НАТО

МИД Молдавии: НАТО помогает модернизировать армию республики

НАТО помогает модернизировать армию Молдавии и помогает властям в укреплении безопасности и обороны страны. О пользе сотрудничества Кишинева с альянсом рассказал глава дипломатического ведомства республики Михай Попшой, передает ТАСС.

Глава МИД рассказал, что в ходе встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ в Брюсселе представители республики изложили позицию о необходимости поддержки со стороны экспертов альянса в вопросе модернизации сектора обороны страны.

Попшой добавил, что Молдавия остается привержена углублению сотрудничества с НАТО, несмотря на давление со стороны внешних сил.

Ранее глава внешнеполитического ведомства оценил успехи республики на пути к евроинтеграции. По словам Попшоя, Кишинев уже одной ногой находится в Евросоюзе.