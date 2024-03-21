Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:01, 21 марта 2024Бывший СССР

В Молдавии рассказали о пользе для страны от сотрудничества с НАТО

МИД Молдавии: НАТО помогает модернизировать армию республики

Фото: U.S. Department of Defense / Globallookpress.com

НАТО помогает модернизировать армию Молдавии и помогает властям в укреплении безопасности и обороны страны. О пользе сотрудничества Кишинева с альянсом рассказал глава дипломатического ведомства республики Михай Попшой, передает ТАСС.

Глава МИД рассказал, что в ходе встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ в Брюсселе представители республики изложили позицию о необходимости поддержки со стороны экспертов альянса в вопросе модернизации сектора обороны страны.

Попшой добавил, что Молдавия остается привержена углублению сотрудничества с НАТО, несмотря на давление со стороны внешних сил.

Ранее глава внешнеполитического ведомства оценил успехи республики на пути к евроинтеграции. По словам Попшоя, Кишинев уже одной ногой находится в Евросоюзе.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях. В чем причина?

      В России отреагировали на учения Польши рядом с Калининградской областью

      Во Франции заявили о незаинтересованности Украины в военных стран Запада

      Задержан глава департамента Минэкономразвития

      Военный аналитик назвал причины возросших в три раза потерь ВСУ

      Минобороны заявило о взятии под контроль железнодорожной станции в ДНР

      Бывшего высокопоставленного чиновника ВСУ задержали за коррупцию

      Минобороны заявило об ударе ракетами «Кинжал» по центрам принятия решений ВСУ

      Врач раскрыла опасные последствия резкого похудения Джигана

      Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом под Авдеевкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше