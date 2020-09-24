Американская супермодель Джиджи Хадид родила дочь. Она сообщила об этом на своей странице в Instagram.

25-летняя модель опубликовала черно-белое фото с рукой младенца, также в кадре присутствует рука отца ребенка — певца Зейна Малика. «Наша девочка присоединилась к нам в эти выходные, и она уже изменила наш мир. Очень влюблена», — подписала она.

Малик опубликовал похожий снимок с рукой дочери на своей странице в Instagram.

Фото опубликовано @zayn

Ранее супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась фотографией с беременной сестрой Джиджи и порадовала поклонников. На размещенном в сети снимке супермодели запечатлены в одинаковых позах на территории фермы их матери.

В начале сентября появились новые кадры со съемки беременной Джиджи Хадид в прозрачной одежде. На опубликованных в соцсетях кадрах она позирует в студии в платьях из просвечивающей тело ткани оливкового и белого цветов, а также в расстегнутых джинсах и белом кроп-топе.