Самая красивая женщина в мире показала надутый живот вместе с беременной сестрой

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась фотографией с сестрой Джиджи и порадовала поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке супермодели запечатлены в одинаковых позах на территории фермы их матери, голландской фотомодели Иоланды ван ден Херик. Так, 23-летняя Белла попозировала в топе малинового цвета и джинсах, демонстрируя вздутый после еды живот. В свою очередь беременная Джиди снялась в белом платье, положив на живот руки.

«Две булочки в духовке. Только моя — от бургера, а Джиджи — от Зейна. Я так сильно вас люблю, не могу сдержать слез», — подписала Хадид пост, который набрал 4,2 миллиона лайков.

Фанатов умилил пост знаменитости. «Это заставило меня широко улыбнуться», «Самые прекрасные ангелы на планете: тетя Белла и мама Джиджи», «Это невероятно мило!», «Не что иное, как сестринская любовь», «Боже, какая прелесть!» — высказывались они.

Ранее в сентябре появились новые кадры со съемки беременной Джиджи Хадид в прозрачной одежде. На опубликованных в соцсетях кадрах она позирует в студии в платьях из просвечивающей тело ткани оливкового и белого цветов, а также в расстегнутых джинсах и белом кроп-топе.