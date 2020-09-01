Появились новые кадры со съемки беременной Джиджи Хадид в прозрачной одежде

Американская супермодель Джиджи Хадид опубликовала новые фотографии и видеоролики со съемки, во время которой она впервые позировала беременной. Пост появился в ее Instagram-аккаунте.

25-летняя модель показала подписчикам бэкстэйдж фотосессии. На размещенных кадрах она позирует в студии в платьях из прозрачной ткани оливкового и белого цветов, а также в расстегнутых джинсах и белом кроп-топе. На некоторых роликах стилисты поправляют ей одежду и прическу.

«Благодарна за это время. Ценю всю любовь и добрые пожелания. Никогда не забуду процесс создания этих особенных снимков с моими друзьями», — комментировала модель другую публикацию, посвященную указанной съемке.

Фото опубликовано @gigihadid

Пост знаменитости набрал около четырех миллионов лайков. «Ты такая красивая», «Потрясающая будущая мама», «Обворожительна!», «Это и правда самое лучше время, Джиджи», — писали ей поклонники.

Ранее в августе Джиджи Хадид раскрыла свое питание во время беременности. Она разместила серию фото с изображениями природы и различных блюд. Например, среди них были домашние булочки с корицей и глазурью, салат с руколой, сыром моцарелла и помидорами, вегетарианские роллы с рисом и овощами.