Появились первые фото беременной сестры самой красивой женщины в мире

Беременная сестра Беллы Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, супермодель Джиджи Хадид, поделилась первыми фотографиями с животом во время беременности. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети черно-белых кадрах 25-летняя знаменитость позирует в нескольких полупрозрачных платьях. Так, на первом снимке она сидит боком к фотографу в длинном наряде белого цвета. На другом фото Хадид запечатлена стоя, придерживая живот руками. Манекенщицу сняли в коротком платье с широкими рукавами, через ткань которого просвечивается ее тело.

«Благодарна за это время. Ценю всю любовь и добрые пожелания. Никогда не забуду процесс создания этих особенных снимков с моими друзьями», — подписала она пост.

Фото опубликовано @gigihadid

Поклонников восхитили опубликованные кадры. «Как прекрасно, Джиджи! Ты будешь потрясающей мамой!», «Это сделало меня счастливой. Два ангела!», «Ты невероятна», «Какой особенный момент!» — высказывались они.

Автором съемки выступил дуэт фотографов Луиджи и Янго (Luigi и Iango), работы которых неоднократно попадали на обложки журналов Vogue.

Ранее в августе Джиджи Хадид раскрыла свое питание во время беременности. Она разместила серию фото с изображениями природы и различных блюд. Например, среди них были домашние булочки с корицей и глазурью, салат с рукколой, сыром моцарелла и помидорами, вегетерианские роллы с рисом и овощами.