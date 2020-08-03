Сестра самой красивой женщины в мире снялась топлес для люксового бренда

Сестра Беллы Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, супермодель Джиджи Хадид, снялась в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel. Кадры появились в Instagram-аккаунте фотографа Касс Берд (Cass Bird).

На размещенных черно-белых фото манекенщица запечатлена в нескольких локациях и образах. Так, на одном снимке она позирует топлес в трусах и жакете марки. При этом ее грудь частично прикрывают черно-белые подтяжки. На другом кадре 25-летняя Хадид сидит обнаженная в ванне с пеной. Известно, что изображения с этой фотосессии будут опубликованы в эксклюзивном издании плакатов Chaos SixtyNine.

Фото опубликовано @cassblackbird

Известно, что работы американской фотохудожницы Касс Берд неоднократно попадали на обложки таких журналов, как Vogue Esquire, Vanity Fair и Porter.

В июле в аналогичной фотосессии приняла участие супермодель Кендалл Дженнер. Ее также запечатлели топлес в трусах, полупрозрачных колготках и высоких ботфортах. Образ модели дополнили пояс, украшенный камнями и стразами, а также перчатки с логотипом Chanel.