Сестра самой красивой женщины в мире раскрыла свое питание во время беременности

Сестра Беллы Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, супермодель Джиджи Хадид, раскрыла подписчикам свой рацион во время беременности. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

25-летняя модель разместила серию фото с изображениями природы и различных блюд, которыми она питается. В их число вошли домашние булочки с корицей и глазурью, салат с рукколой, сыром моцарелла и помидорами, вегетерианские роллы с рисом и овощами, а также собранная в саду клубника.

Фото опубликовано @gigihadid

Знаменитость подтвердила свою беременность 1 мая в эфире телепередачи The Tonight Show в разговоре с ведущим Джимми Феллоном. Супермодель ждет ребенка от своего молодого человека, певца и бывшего участника группы One Direction Зейна Малика.

В июле беременная Джиджи Хадид показала живот во время трансляции на своей странице в Instagram. На размещенных кадрах она запечатлена с распущенными волосами в зеленой рубашке в белую клетку. Модель расстегнула ее и повернулась боком к камере, демонстрируя округлившийся живот.