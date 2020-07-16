Беременная супермодель Джиджи Хадид показала живот в прямом эфире

Американская супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид, которая ждет ребенка от певца Зейна Малика, показала беременный живот во время прямого эфира. Скриншоты публикуют фан-аккаунты звезды в Instagram.

25-летняя супермодель провела трансляцию на своей странице и ответила на вопросы подписчиков о беременности. На размещенных кадрах она запечатлена с распущенными волосами в зеленой рубашке в белую клетку. Хадид расстегнула ее и повернулась боком к камере, демонстрируя округлившийся живот.

Фото опубликовано @zi.gi_news__

Поклонники восхитились ее внешним видом и поздравили с беременностью в комментариях. «Самая милая мамочка», «Я так счастлива за тебя!», «Милашка», «Джиджи, выглядишь прекрасно, и живот очень красивый!», «Ты самая красивая девушка, пусть у тебя все будет хорошо», — высказывались фанаты.

Джиджи Хадид подтвердила свою беременность 1 мая в эфире телепередачи The Tonight Show в разговоре с ведущим Джимми Феллоном. Супермодель ждет ребенка от своего молодого человека, певца и бывшего участника группы One Direction Зейна Малика.

В мае в сети появились кадры беременной поп-исполнительницы Кэти Перри в бикини. Папарацци сфотографировали ее на пляже в слитном купальнике люксового бренда Dolce & Gabbana, соломенной шляпе и шлепанцах. На снимках в одной руке знаменитость держит пляжную сумку, а в другой — своего питомца.