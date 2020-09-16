Самая красивая женщина в мире снялась в рекламе люксового бренда в купальнике

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, стала героиней рекламной компании люксового итальянского бренда Versace. Ролик с ее участием появился на странице марки в Instagram.

На размещенном в сети видео 23-летняя манекенщица запечатлена полулежа на пляже на фоне океана с журналом в руках. Модель была одета в слитный купальник c орнаментом упомянутой марки. Ее образ дополнили золотое колье, серьги, кольца и браслеты на руке и ноге.

Кроме того, вместе с Хадид в рекламной кампании приняла участие жена канадского музыканта Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер. Ее запечатлели в ярко-розовом бикини с золотыми вставками. В ролике знаменитость сидит на коленях боком к камере и держит в руках книгу.

Ранее в августе Белла Хадид снялась для обложки Vogue в пиджаке на голое тело. На размещенных в сети кадрах она запечатлена без макияжа на фоне белой стены с распущенными волосами. Ее засняли в кожаном костюме, состоящем из черного пиджака, который модель надела на голое тело, и юбки длины миди. На фото указано, что описанная обложка — 63-я из ста остальных.