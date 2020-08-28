Самая красивая женщина в мире снялась для обложки Vogue в пиджаке на голое тело

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, стала героиней одной из ста обложек итальянской версии модного журнала Vogue. Ролик с ее участием появился в Instagram-аккаунте издания.

На размещенных в сети кадрах 23-летняя манекенщица запечатлена без макияжа на фоне белой стены с распущенными волосами. Ее сняли в кожаном костюме, состоящем из черного пиджака, который модель надела на голое тело, и юбки длины миди. Образ знаменитости дополнили белые туфли на невысоком каблуке. На фото указано, что описанная обложка — 63-я из ста остальных.

Помимо Хадид, в фотосессии приняли участие и другие знаменитости. Среди них модели Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя Гербер, российская манекенщица Саша Пивоварова, а также Хлоя Севиньи и Ирина Шейк. Все героини снялись для журнала без косметики в однотонных нарядах. Кроме того, некоторые из них дали короткие интервью для модного журнала.

В апреле впервые в истории журнал Vogue вышел с пустой обложкой. Редакция журнала отметила, что решение напечатать полностью белую обложку было принято не из-за отсутствия изображений, а в связи с тем, что этот цвет «означает много вещей одновременно»: уважение, перерождение, а также представляет собой место и время для того, чтобы задуматься и помолчать.