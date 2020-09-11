Самая красивая женщина в мире снялась обнаженной и подверглась критике в сети

Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, подверглась критике в сети за публикацию фотографии без одежды и нижнего белья. На размещенный в ее Instagram-сторис снимок обратили внимание журналисты Daily Mail.



Манекенщица сфотографировалась в зеркало голой, показав обнаженное тело, покрытое скрабом из кофейной гущи. «Моя подружка приготовила мне сегодня утром перед работой кофейный скраб. Это божественно», — написала она на опубликованном кадре.

Пользователи сети обругали Хадид в комментариях за чересчур откровенное фото. «На самом деле она совсем не привлекательная женщина», «На каких ты наркотиках?», «Займись делом», «Она выглядит такой скучной», «Поешь», «Выглядишь деформированной с ног до головы», «Куча операций и фотошопа», — выказывались они.



Ранее Белла Хадид попозировала в коротких шортах и порадовала фанатов. На размещенных кадрах модель стоит спиной к фотографу в джинсовых шортах, оголяющих ее ягодицы, и черном свитшоте бренда Andre 3000. Она также надела черные лоферы с бежевыми высокими носками.