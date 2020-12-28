Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в ванной

Невеста российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова поделилась откровенной фотографией в соцсетях. Пост появился на ее странице в Instagram.

Известная модель снялась топлес в ванной комнате. 34-летняя Перминова сфотографировалась в зеркало, прикрывая обнаженную грудь руками. При этом на бедра она повязала белое полотенце. На знаменитости также — несколько золотых украшений, а именно, колье в виде цепи, серьги и кольцо.

Подписчики манекенщицы восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией, которая набрала 141 тысячу лайков. «Самая красивая мамочка!», «Как же сладко», «Наша красавица», «Вау, поздравляю тебя, красотка», «Елена, вы — космос!», «Какая же вы красавица», «Прекрасная женщина», — высказывались поклонники.

Известно, что модель отдыхает на острове Бали вместе с семьей.

Ранее в декабре Елена Перминова объявила о четвертой беременности. Ее запечатлели в профиль в облегающем черном боди с объемным розовым бантом на талии. На кадре виден увеличившийся живот звезды.

Пара уже воспитывает троих детей: двух сыновей Егора и Никиту и дочь Арину. 61-летний предприниматель в январе 2020 года сделал предложение Перминовой спустя 15 лет отношений.