Беременная невеста российского миллиардера снялась на пляже в купальнике

Невеста российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова поделилась откровенной фотографией в соцсетях. Пост появился на ее странице в Instagram.

34-летняя беременная модель попозировала боком к камере в слитном купальнике лилового цвета и розовой панаме. Ее засняли на пляже на фоне камней и небольшой скалы. Известно, что Перминова отдыхает на острове Бали вместе с семьей. Публикация набрала больше 66 тысяч лайков.

Пользователи сети оценили внешний вид знаменитости. «Красивая Лена», «Елена прекрасная. Беременность вам к лицу», «Идеальная», «Как красиво все на фото!» — писали они.

Ранее в декабре Елена Перминова снялась топлес в ванной. Она сфотографировалась в зеркало, прикрывая обнаженную грудь руками. При этом на бедра жена бизнесмена повязала белое полотенце.

Пара уже воспитывает троих детей: двух сыновей Егора и Никиту и дочь Арину. 61-летний предприниматель в январе 2020 года сделал предложение Перминовой спустя 15 лет отношений.