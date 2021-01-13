Невеста Роналду снялась в рекламе нижнего белья

Невеста нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес, снялась в рекламной кампании итальянского бренда нижнего белья Yamamay. Соответствующие фото публикует The Sun.

26-летняя Родригес попозировала в нескольких образах. Так, на одном кадре она сидит на диване с распущенными волосами в базовом комплекте черного цвета. На другом снимке модель позирует в белом бикини с деталями в виде шнуровки на плавках.

Роналду и Родригес встречаются с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей футболиста от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.

Это не первый раз, когда Джорджина Родригес снимается для марки Yamamay. В августе 2019 года она приняла участие в съемке, которая была раскритикована пользователями соцсетей. В видео Родригес и другие модели танцуют в белье. Подписчиков модели восхитила ее физическая форма и расстроило отсутствие плюс-сайз моделей.