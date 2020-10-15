Невеста Роналду снялась в роскошном автомобиле в облегающем «змеином» платье

Невеста нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес, снялась в рекламной кампании популярного бренда PrettyLittleThing в роскошном автомобиле. На публикацию в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в Daily Mail.

На снимке 26-летняя Родригес позирует в черном спорткаре Bugatti в наряде указанной фирмы. Ее образ состоит из короткого облегающего платья со змеиным принтом, пуховика и высоки ботинок модели челси. Свой образ модель дополнила шляпой-панамкой и массивными золотистыми часами.

На официальном сайте компании PrettyLittleThing платье как у Родригес доступно по цене 12 фунтов стерлингов (тысяча рублей).

Публикация знаменитости набрала более 1,5 миллиона лайков.

В августе Джорджину Родригес засняли во время отдыха на борту принадлежащей Криштиану Роналду роскошной яхты. Ее запечатлели в черном бикини ныряющей в воду в плавательных очках. Пара проводила время на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе на лодке стоимостью шесть миллионов евро (около 460 миллионов рублей).

Родригес встречается с Роналду с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.