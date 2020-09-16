Размер купальника невесты Роналду вызвал споры среди фанатов

Невеста нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила в Instagram фотографию в купальнике, чем вызвала споры среди пользователей сети.

Родригес показала бэкстейдж фотосессии, где она позирует в купальнике с леопардовым принтом. «Рабочий процесс», — подписала пост она. Некоторые пользователи посчитали, что размер купальника не соответствует параметрам модели. «На месте Роналду я бы не оценил размер этого купальника», «Кажется, стилистам стоило найти бюстгальтер побольше», — писали фанаты.

В июне Родригес призналась в стыде из-за тренировок с Роналду. Она заявила, что жених стал ее мотиватором и источником вдохновения.

Пара встречается с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.