Российская модель снялась для обложки Vogue в трусах и пиджаке на голое тело

Российская топ-модель Саша Лусс приняла участие в откровенной фотосессии для обложки чешской версии модного издания Vogue. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 28-летняя манекенщица запечатлена в черном пиджаке на голое тело и кружевных трусах французского модного дома Yves Saint Laurent. Ее образ дополнили крупные золотистые серьги.

Автором съемки выступил чешский модный фотограф Люсиан Бор (Lucian Bor), который неоднократно сотрудничал с журналами Vogue, Elle and Harper's Bazaar.

Поклонники оценили внешний вид Лусс, публикация набрала больше 23 тысяч лайков. «Идеально», «Сногсшибательно», «Я влюбился», «Королева высокой моды», «Ох, как хороша эта Александра», — писали они в комментариях.

Ранее в декабре на обложку американской версии Vogue попала плюс-сайз-модель Палома Эльсессер. На снимке 28-летняя знаменитость запечатлена на фоне озера в платье бренда Michael Kors из полупрозрачной ткани, через которую просвечивается грудь.