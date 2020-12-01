Кейт Мосс снялась для обложки Vogue в просвечивающем грудь наряде

Британская топ-модель Кейт Мосс приняла участие в откровенной фотосессии и попала на обложку модного издания Vogue. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте журнала.

48-летняя манекенщица снялась в нескольких образах. Так, на первом кадре она запечатлена в зеленом платье из полупрозрачного материала, через который просвечивала ее грудь. Образ дополнили золотистые серьги-кольца. На втором фото Мосс позирует в черных кроп-топе бренда Versace, юбке и берете, а на третьем — в платье люксовой марки Celine с вырезом на груди, дополненном чокером с красным цветком и золотистым браслетом.

Автором съемки выступил фотограф Мерт Алас (Mert Alas), в объектив которого неоднократно попадали такие супермодели, как Наталья Водянова, Ирина Шейк, Белла Халид и другие.

В октябре зрители увидели 18-летнюю дочь Кейт Мосс на подиуме и назвали ее бездарной. Лила Грэйс Мосс приняла участие в онлайн-показе весенне-летней коллекции бренда Miu Miu, который состоялся шестого октября в рамках Недели моды в Париже. Она завершила показ, продефилировав в ярко-розовом топе и оранжевой короткой юбке в стиле 2000-х годов.