Зрители увидели 18-летнюю дочь Кейт Мосс на подиуме и назвали ее бездарной

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс прошлась по подиуму и подверглась критике в сети. Соответствующая дискуссия развернулась в Daily Mail.

18-летняя Лила Грэйс Мосс (Lila Grace Moss) приняла участие в онлайн-показе весенне-летней коллекции итальянского бренда Miu Miu, который состоялся шестого октября в рамках Недели моды в Париже.

Всего она продемонстрировала три образа. Так, на первом размещенном снимке девушка идет в голубой рубашке, темной фактурной мини-юбке с красным поясом и черном объемном пиджаке с цветными вставками на плечах. Ее наряд дополнили кожаная сумка и расшитые камнями босоножки.

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На другом фото модель запечатлена в бежево-голубом платье длины мини с желтым бантом на талии. Кроме того, знаменитость завершила показ, продефилировав в ярко-розовом топе и оранжевой короткой юбке в стиле 2000-х годов.

Зрители возмутились появлением Лилы Мосс на подиуме и принялись критиковать ее в соцсетях. «Она бы никем не стала, если бы не ее мать», «Какой сюрприз, еще один невзрачный ребенок знаменитости оказался в модельном бизнесе», «Создай свою собственную репутацию, а не просто используй имя», «Кумовство во всей красе!», «И снова бездарные дети известных родителей», — высказывались они.

Ранее в октябре дочь Кейт Мосс вышла в свет в откровенном наряде, как у матери в 90-х. Девушка прошлась по улице в нижнем белье и черном платье длины макси из прозрачной ткани, которая просвечивала ее тело.