Тело дочери Сильвестра Сталлоне на пляжном фото взволновало поклонников

Дочь американского актера и кинорежиссера Сильвестра Сталлоне, модель Систина поделилась откровенным снимком с отдыха в Мексике и взволновала поклонников. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенной в сети фотографии 22-летняя знаменитость демонстрирует свое подтянутое тело в черных плавках и кроп-топе в тон на пляже на фоне пальм. Свой образ она дополнила подвеской.

Описанная публикация набрала 112 тысяч лайков. Фанаты оценили внешний вид Сталоне в комментариях под постом. «Систина, ты такая красивая», «Не могу оторвать от тебя глаз», «Боже, поздравляю твоих родителей с тем, что они создали такого потрясающего человека», «У тебя прекрасное тело», «Вау, очень сексуально!» — восхищались они.

В сентябре 19-летнюю дочь Синди Кроуфорд обругали в сети за появление в бикини при отце. Папарацци засняли Кайю Гербер в двуцветном бикини, состоящем из черных плавок и коричневого топа. Известно, что она проводила время на курорте в Лос-Кабосе, Мексика, в компании своих родителей и молодого человека.