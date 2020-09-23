19-летнюю дочь Синди Кроуфорд обругали в сети за появление в бикини при отце

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер попала в объектив папарацци во время отдыха у бассейна и подверглась критике. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

На размещенных снимках 19-летняя манекенщица запечатлена в двуцветном бикини, состоящем из черных плавок и коричневого топа. Ее образ дополнили солнцезащитные очки. Известно, что Гербер проводит время на курорте в Лос-Кабосе, Мексика, в компании своих родителей и молодого человека, актера Джейкоба Элорди.

Пользователи сети обругали внешний вид знаменитости. «Отвратительно расхаживать возле отца в этих едва заметных стрингах», «Я бы не стала появляться в таких трусах при отце или матери», «Ее купальный костюм ужасен», «Плоская и без форм. Не модель», — высказались они в комментариях.

В июле Кайя Гербер стала блондинкой и разместила фото в бикини. На селфи она позирует в купальнике желтого цвета с щенком на руках и демонстрирует подписчикам светлые волосы.