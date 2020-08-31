18-летняя дочь Синди Кроуфорд задала новый тренд среди старших знаменитостей

Кайя Гербер, дочь американской супермодели Синди Кроуфорд, появилась на публике в классическом образе и запустила новый тренд среди старших знаменитостей. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Так, папарацци запечатлели 18-летнюю манекенщицу в марте на улицах Парижа в клетчатом пиджаке с двумя пуговицами в сочетании с джинсами свободного кроя на высокой талии. На ней также были темно-синяя водолазка, классические ботинки, солнцезащитные очки и сумка на ремешке.

Позже в аналогичном образе сфотографировали 33-летнюю супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли: она была одета в серый пиджак, белый топ, светло-голубые джинсы и похожие очки. Свой наряд она дополнила двумя небольшими сумками и бежевыми туфлями на каблуках. 39-летняя актриса Джессика Альба также повторила описанный наряд, выбрав черный низ и верх цвета хаки.

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Поклонницей описанного образа оказалась и 46-летняя супермодель Кейт Мосс. Она, в свою очередь, выбрала темно-синие джинсы прямого кроя, черные футболку и пиджак, а также обувь и аксессуары в тон: босоножки на каблуках, круглые солнцезащитные очки и крупную сумку.

Ранее в августе знаменитости и блогерши полюбили сумку люксового бренда и запустили новый модный тренд. Речь идет о модели британской марки Burberry под названием The Pocket Bag, выпущенной в разных цветах. Фотографии с описанным аксессуаром в своих соцсетях опубликовали австралийская блогерша Лили Мэймак, иллюстратор и визажист из Берлина Кики Йенг Джонг и многие другие.