Знаменитости полюбили сумку люксового бренда и запустили новый модный тренд

Популярные в соцсетях азиатские модели и блогерши начали массово публиковать снимки с новыми сумками люксового бренда и запустили новый модный тренд. Соответствующие кадры появились на страницах знаменитостей в Instagram.

Речь идет о сумках британской марки Burberry под названием The Pocket Bag, выпущенных в разных цветах. Характерными чертами модели являются карман по центру изделия и жирный графический логотип на нем. Аксессуар оснащен съемным ремешком и ручками. Его стоимость на сайте марки варьируется от 830 до 1580 фунтов стерлингов (от 82 до 156 тысяч рублей).

В описанной сумке молочного цвета с карманом и коричневыми кожаными вставками сфотографировалась австралийская блогерша Лили Мэймак (Lily Maymac). В то же время иллюстратор и визажист из Берлина Кики Йенг Джонг (Kicki Yang Zhang) показала такой же аксессуар в своем профиле в Instagram.

Фото опубликовано @kickiyangz

Кроме того, новая коллекция Burberry полюбилась не только женщинам, но и мужчинам. Музыкант Джейк Марчело (Jake Marcelo) опубликовал снимок, на котором запечатлена мини-сумка The Pocket Bag в светлом оттенке с отделкой из черной кожи.

Ранее в августе лицом новой рекламной кампании Burberry стала американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире. На снимках 23-летняя манекенщица запечатлена полностью обнаженной. При этом части ее тела прикрывает крупная сумка молочного цвета с карманом и оранжевыми вставками.