Подпись 19-летней дочери Брежневой под фото в бикини озадачила подписчиков

Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман поделилась фотографиями с отдыха и озадачила подписчиков подписью под ней. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети черно-белых кадрах 19-летняя девушка запечатлена на пляже с распущенными волосами в бикини белого цвета. На ней надеты солнцезащитные очки и множество браслетов. «Vintage baby», — подписала она пост, который набрал почти три тысячи лайков.

По информации Telegram-канала «НеМалахов», сперва подпись под снимками Киперман гласила «Медовый месяц», но уже через несколько секунд девушка сменила ее. Редакторы предположили, что дочь исполнительницы вышла замуж в Америке.

В августе 15-летняя дочь Моники Белуччи впервые снялась в купальнике для люксового бренда Dolce & Gabbana. На размещенных снимках Дева Кассель позирует на итальянском озере Комо на красной яхте. Она была одета в бикини с асимметричными плавками и цветочным принтом.