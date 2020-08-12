15-летняя дочь Моники Белуччи впервые снялась в купальнике для люксового бренда

Дочь супермодели Моники Белуччи и актера Венсана Касселя снялась в рекламной кампании для итальянского дома моды Dolce & Gabbana. Фотографии папарацци опубликовали в фан-аккаунте Девы Кассель в Instagram.

На размещенных снимках 15-летняя Кассель позирует на итальянском озере Комо на красной яхте. Она одета в бикини с асимметричными плавками и цветочным принтом. По информации издания Free News, это первая фотосессия для модного бренда, в которой девушка приняла участие в купальнике.

Фото опубликовано @devacassel_

Кроме того, Дева Кассель снялась для Dolce & Gabbana вместе с отцом. На рекламных снимках она запечатлена в нежно-розовом кружевном платье, а Венсан Кассель — в рубашке под цвет наряда дочери.

В июле Моника Беллуччи удивила россиян своим состарившимся лицом. Пользователи соцсетей посчитали, что у 55-летней знаменитости появилось слишком много морщин. «Для 55 лет очень плохо выглядит. Очень дряблая кожа», — высказались они в комментариях фан-аккаунта Белуччи.