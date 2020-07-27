Постаревшее лицо Моники Белуччи ужаснуло россиян

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи шокировала россиян своим внешним видом. Снимки появились в одном из фан-аккаунтов знаменитости в Instagram.

Папарацци запечатлели 55-летнюю звезду на улицах Парижа в черном платье длины макси и с черной сумкой в руках. На размещенных кадрах ее волосы собраны в пучок.

Подписчиков сообщества ужаснуло постаревшее лицо Белуччи. Они посчитали, что у знаменитости слишком много морщин и неровностей. «Потерять такую красоту, что была в молодости — это больно. Словно исчезает шедевр», «Красивая была, конечно, но не хочу так выглядеть в 55. Все-таки надо ухаживать за лицом», «В 55 выглядеть на 70. Ну такое», «Ей вроде не 70 лет, почему все лицо в морщинах?», «Для 55 лет очень плохо выглядит. Очень дряблая кожа», — высказались поклонники в комментариях.

В феврале Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала. Она попозировала в пиджаке Gucci и боди Dolce Gabbana с прозрачными вставками. Ее также сфотографировали в коротких перчатках.