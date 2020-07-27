Модель подняли на смех за чересчур широкие бедра и сравнили с курицей

Британская модель Деми Роуз поделилась снимком без бюстгальтера в спортивном костюме и была раскритикована фанатами из-за фигуры. Фотография появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре манекенщица позирует топлес в велосипедках лилового цвета, прикрывая обнаженную грудь толстовкой в тон. Ее сфотографировали на фоне зеркала с распущенными волосами. Из аксессуаров на знаменитости — несколько колец. Данным снимком она прорекламировала продукцию бренда Boohoo.

Фото опубликовано @demirose

Подписчики Роуз подняли ее на смех в комментариях под публикацией за чересчур широкие бедра и сравнили ее с курицей. «Ты набрала несколько килограммов за карантин», «Почему у тебя такие широкие бедра? Это странно», «Ты выглядишь как курица!», «Какой кошмар», — писали поклонники.

В июле другую модель высмеяли в сети за неестественно тонкую талию и прозвали пришельцем. Девушку запечатлели в черном боди с короткими рукавами и разрезом, который обнажает ее живот. Покупатели Fashion Nova обсудили девушку в комментариях и обвинили ее в злоупотреблении пластическими операциями.