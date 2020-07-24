56-летняя мать популярной певицы показала фигуру в бикини и восхитила фанатов

Мать популярной британской поп-певицы Риты Оры поделилась снимком, на котором она запечатлена в купальнике, и порадовала поклонников. Фотографии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре 56-летняя Вера позирует на пляже в слитном бикини черного цвета, разрез которого оголяет ее живот. Звезда сидит на полотенце с собранными волосами в розовых солнечных очках. «Немного отдыха во время пандемии. Будьте в безопасности (многим все еще нужна изоляция) и помогайте остальным!» — подписана она пост.

Подписчики Оры восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Вау, у вас потрясающая фигура!», «Вы выглядите нереально круто», «Она выглядит в разы моложе своего возраста», «Мама!? Молодая девушка», «Мне кажется, или шикарная мать Оры выглядит круче нее самой?», «Красивая женщина», — высказывались фанаты.

Ранее 22 июля исполнительница Рита Ора снялась в просвечивающей грудь футболке. Ее запечатлели на диване в облегающем кроп-топе, джоггерах с завышенной талией, куртке и кроссовках. Из аксессуаров на певице — сумка, солнцезащитные очки, а также подвески, серьги и кольца.