Популярная певица снялась в просвечивающем грудь топе и порадовала поклонников

Популярная британская поп-певица Рита Ора поделилась фотографиями в наряде на голое тело и восхитила фанатов. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 29-летняя исполнительница позирует на диване рядом с плюшевым медведем. На фото она одета во все черное: просвечивающий грудь облегающий кроп-топ, джоггеры с завышенной талией, куртку и кроссовки. Ее образ дополнили сумка, солнцезащитные очки и множество аксессуаров: подвески, серьги и кольца. «Приятель, я просто пытаюсь работать», — подписала Ора пост, набравший больше 150 тысяч лайков.

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Фотография порадовала поклонников знаменитости. «Сногсшибательна!», «Боже, ты такая милая», «Выглядишь прекрасно», «Мне очень нравится твой образ», «Королева», «Хочу такой же топ», — комментировали они.

В июне Рита Ора сфотографировалась в зеркало топлес в поддержку геев. Так, на одном из снимков 29-летняя певица запечатлена топлес в зеркале, а на другом кадре она красит губы помадой бренда MAC красного цвета. В описании к публикации певица выразила свою солидарность ЛГБТ-сообществу.