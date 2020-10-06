18-летняя дочь Кейт Мосс вышла в свет в откровенном наряде как у матери в 90-х

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс повторила откровенный образ матери 27-летней давности. Фотографии публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 18-летнюю Лилу Грэйс Мосс (Lila Grace Moss) с матерью у ночного клуба Laylow в Лондоне. Девушка прошлась по улице в нижнем белье и черном платье длины макси из прозрачной ткани, которое просвечивала ее тело. Она также надела кожаную куртку и грубые ботинки бренда Dr Martens. Из аксессуаров на подростке — несколько колье.

Журналисты обратили внимание на то, что Кейтс Мосс выходила в свет в аналогичном наряде в 1993 году. Тогда топ-модель посетила вечеринку модельного агенства Elite в Лондоне в просвечивающем грудь платье на бретелях серебристого цвета. При этом на ней не было бюстгальтера.

Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл Фото: Richard Young / Shutterstock / REX 1 /2

Вдобавок отмечается, что мать с дочерью не первый раз выходят в свет в похожих образах. Так, например, их обеих сфотографировали на праздновании 18-го дня рождения Лилы в черных платьях и медицинских масках с яркими принтами.

Кроме того, 46-летняя знаменитость подарила дочери ретро-автомобиль Mini Cooper белого цвета. По информации издания, она ездила на такой же машине в 2001 году.

Ранее в августе Кейт Мосс засняли во время отдыха на роскошной яхте в бикини и без макияжа. Ее сфотографировали на испанском курорте в компании своего молодого человека, 33-летнего фотографа Николая фон Бисмарка, и 17-летней дочери Лилы-Грейс. Она стояла на яхте в черном бикини.