Известная откровенными фото модель снялась для обложки Vogue вместе с дочерью

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум снялась для обложки модного издания Vogue вместе с дочерью. Кадр появился в Instagram-аккаунте журнала.

На размещенном в сети кадре 47-летняя знаменитость и 16-летняя Лени запечатлены в полный рост в нарядах бренда Versace. На Клум — синие брюки, красная блузка и малиновый пиджак, а на ее дочери — синий пиджак, зеленый топ и малиновые брюки. «Хайди Клум последние 16 лет оберегала свою дочь от публики. Сегодня особенный день не только для Лени, но и для Хайди — появление на обложке», — гласит подпись под публикацией, которая набрала больше 23 тысяч лайков.

Читателей издания удивила обложка, и они принялись выражать восторг в комментариях. «Боже, наконец-то! Какая она красивая!», «Вот это да! Какая классная обложка!», «Обе красотки», «Лени невероятная!», «Мать и дочь словно близняшки!» — писали они.

Ранее в декабре Хайди Клум объявила о желании дочери пойти по ее стопам. Знаменитость отметила, что ее дочь Лени иногда посещает съемочные площадки и изучает модельную и телевизионную сферы. По словам супермодели, ее дочь повзрослела, начала водить машину и задумалась о карьере.

Хайди Клум известна своей любовью к откровенным снимкам. Так, в ноябре она снялась в душе вместе с супругом, гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. После того как подписчики начали регулярно критиковать модель за подобные фото и видео, она закрыла комментарии под постами в Instagram.