47-летняя бывшая супермодель поделилась видео из спальни топлес

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум поделилась с подписчиками видеороликом, на котором она запечатлена в своей спальне. Он появился в ее Instagram-аккаунте.

На кадрах 47-летняя знаменитость лежит на подушке в постели топлес и укрывается белым одеялом. «Выходные», — подписала она пост, который набрал около 200 тысяч лайков. Комментарии других пользователей к публикациям на ее странице в настоящий момент закрыты.

Это не первый раз, когда Клум делится откровенными видео в соцсетях. Ранее в ноябре манекенщица снялась в душе вместе с мужем, 31-летним гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. На кадрах они стояли под водой и пели песню. «Ты выглядишь потрясающе в каждой своей публикации», — писали фанаты модели в комментариях под постом.