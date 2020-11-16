47-летняя супермодель поделилась видео из душа с мужем

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум поделилась с подписчиками видеороликом, на котором она запечатлена в душе вместе с мужем. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На кадрах 47-летняя манекенщица стоит под водой и исполняет песню в компании своего супруга, 31-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. «Угадайте, какой фильм мы только что посмотрели?» — обратилась она к поклонникам в комментариях под постом, который собрал почти миллион лайков.

Пользователи соцсети оценили видео знаменитости. «Поете потрясающе, мне нравится!», «Супер! Вы смотрели "50 оттенков серого?"», «Излучаете позитив!», «Ты выглядишь потрясающе в каждой своей публикации», — высказались они.

Ранее Хайди Клум разместила в своем Instagram видео, снятое во время подготовки к празднованию Хеллоуина. На кадрах модель лежит на матрасе в защитной маске и нижнем белье телесного цвета на спине, а несколько ассистенток наносят на ее тело темно-коричневый боди-арт.