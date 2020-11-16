Ценности
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Врач предупредил о риске смерти из-за антибиотиков при коронавирусе
Полиция будет выявлять серийных преступников с помощью нейросети
Спрогнозированы отношения Молдавии и России в случае победы оппозиционера
Оппозиционер назвала свою первоочередную задачу на посту президента Молдавии
Британца оштрафовали на 170 тысяч рублей за отказ надеть маску в автобусе
В Белоруссии назвали дату начала вакцинации российским средством от коронавируса
В США назвали причину покупки Турцией российских С-400
Пашинян рассказал о своих «скулящих под стенами» противниках
Армия США получит «убийцу» российской «Арматы»
Новости партнеров

47-летняя супермодель поделилась видео из душа с мужем

Перейти в «Мою Ленту»

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум поделилась с подписчиками видеороликом, на котором она запечатлена в душе вместе с мужем. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На кадрах 47-летняя манекенщица стоит под водой и исполняет песню в компании своего супруга, 31-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. «Угадайте, какой фильм мы только что посмотрели?» — обратилась она к поклонникам в комментариях под постом, который собрал почти миллион лайков.

Пользователи соцсети оценили видео знаменитости. «Поете потрясающе, мне нравится!», «Супер! Вы смотрели "50 оттенков серого?"», «Излучаете позитив!», «Ты выглядишь потрясающе в каждой своей публикации», — высказались они.

Ранее Хайди Клум разместила в своем Instagram видео, снятое во время подготовки к празднованию Хеллоуина. На кадрах модель лежит на матрасе в защитной маске и нижнем белье телесного цвета на спине, а несколько ассистенток наносят на ее тело темно-коричневый боди-арт.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
51-летняя модель снялась в боди для рекламы линии одежды в стиле 90-х
47-летняя бывшая супермодель в нижнем белье показала подготовку к Хеллоуину
47-летняя бывшая супермодель снялась полностью обнаженной в день рождения мужа
Ценности
Ценности00:0115 ноября

Спустился с небес

Дональд Трамп привык к роскошной жизни, но потерял миллионы. Что осталось его семье после выборов?
19:0614 ноября

Ирина Шейк порадовала поклонников интимным фото из ванной

14:0014 ноября

В сети появились фото гробов с прозрачной крышкой для умерших от коронавируса

20:5413 ноября

Полная блогерша повторила видео танцовщицы в купальнике и рассмешила фанатов

Ценности00:04 4 ноября
Эльза Хоск

«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»

Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
19:5313 ноября

Иностранцы раскритиковали Ирину Шейк за прозрачный корсет и спущенные джинсы

18:3813 ноября

Женщина пришла на пластику носа и осталась без части уха

17:3013 ноября

«Модный приговор» призвал россиян бросить «старинную советскую привычку» в одежде

Ценности00:0131 октября

Недолюбленный миллиардер

Князю Монако доступны вся роскошь и удовольствия мира. Почему ему не везет в личной жизни?
16:1013 ноября

Россияне потратили почти 20 миллиардов рублей за один день распродажи

15:1413 ноября

Во внешнем виде Трампов и Байденов нашли отличие во взглядах на коронавирус

13:5913 ноября

Видео с Ивлеевой для российского Vogue вызвало споры среди зрителей

Россия
Власти Москвы заказали бронированный пикап с мигалками за 25 миллионов
«Жена-мусульманка уже не гарантия счастья»
 
«Температура плясала как неугомонная»
Чего ждать, если заразишься COVID-19: дневник российского пациента из «красной зоны»
Все материалы
Мир
Россия потребовала вывода иностранных боевиков из Карабаха
Реджеп ЭрдоганИ целого моря мало
Турция бросает вызов Европе. Зачем Эрдоган разжигает конфликт с Грецией в Средиземном море?
Трампа уличили в прекращении работы на посту президента из-за спора о выборах
Уйти по-американски
Трамп проигрывает выборы, но не сдается. Что ждет его дальше?
Россия отказалась «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН
Джо БайденБайден начал подготовку к вступлению в должность президента США
Трамп не признает поражения, надеясь на победу в суде
Китай поздравил Байдена с победой на выборах
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
В России в 15 раз вырос спрос на лекарства
Стало известно название первой зарубежной вакцины от коронавируса
На грани
Бедность снова стала угрозой для всего мира. Как с ней справится Россия?
В России продлили упрощенный режим регистрации лекарств от коронавируса
Поколение выживших
Россия пережила лихие 90-е, кризисы и войны. Как беды сделали россиян сильнее?
Центробанк объяснил порядок исключения россиян из базы о мошеннических переводах
Цифровой реестр
Как создавалась единая информационная система учета недвижимости
Все материалы
Силовые структуры
Следствие раскрыло подробности аварийной посадки «Руслана» в Новосибирске
Мэра Томска задержали на основании материалов ФСБ
«Убили тюремщика и сбежали»
В 90-х воровские бунты прокатились по всей России. Как их усмирял тюремный спецназ?
Стала известна возможная причина задержания мэра Томска
Мэра Томска задержали
«Пытали, зарезали и забрали товар»
 
Российский заключенный попался на подготовке убийства сотрудника ФСБ
Все материалы
Наука и техника
Найден способ предотвратить осложнения от коронавируса
«Приблизим час нашего торжества»
 
Samsung представила рекордный процессор
Армянские Су-30 назвали бесполезными в войне с Азербайджаном
Коронавирус стал менее опасным и лучше излечимым
Все материалы
Спорт
Бойца MMA Харитонова избили
«У него кирпичи вместо кулаков!»
Как самый грязный бой в истории бокса довел бойцов до тюрьмы и самоубийства
«Барселона» лишится десятков миллионов евро с уходом Месси
Десятки звезд поддержали Артема Дзюбу после скандала с интимным видео
Но футболист потерял место в сборной России и капитанскую повязку в «Зените»
Новый Хабиб предложил «полетать» чемпиону UFC Адесанье
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
Футболиста АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании
Все материалы
Культура
Раскрыта причина смерти Армена Джигарханяна
«Гораздо меньше на земле армян»
Умер Армен Джигарханян: главные роли великого артиста
Умер Армен Джигарханян
«Ролики с бухими русскими нас спасли»
Пьянство, философия и детство в коммуне: режиссер «Еще по одной» о главном фильме года про алкоголь
На актера из «Гарри Поттера» подали в суд
Шнуров в стихах заявил о приближении россиян «к сознанию макак»
Винтик капитала
Беспорядочный секс и смерть в офисном туалете: тайная жизнь молодых банкиров в сериале «Индустрия»
Все материалы
Интернет и СМИ
Порнозвезда умерла от передозировки наркотиков
«Нам нужно бежать в два раза быстрее»
Как российский интернет пережил коронавирус и что ждет его дальше?
Познер назвал недостатки избирательной системы США
Пострадавшим от коронавируса россиянам помогут по-новому
«Ничего страшного, если над тобой смеются»
Умер Михаил Жванецкий — легендарный сатирик, который знал о России все
Михаил Галустян прокомментировал слухи о банкротстве
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Все материалы
Ценности
«Модный приговор» призвал россиян бросить «старинную советскую привычку» в одежде
Спустился с небес
Дональд Трамп привык к роскошной жизни, но потерял миллионы. Что осталось его семье после выборов?
Россияне потратили почти 20 миллиардов рублей за один день распродажи
«Классическая американская красавица»
Из учительницы в первую леди США: чем известна жена Джо Байдена и почему все боготворят ее стиль
Во внешнем виде Трампов и Байденов нашли отличие во взглядах на коронавирус
Видео с Ивлеевой для российского Vogue вызвало споры среди зрителей
Все материалы
Путешествия
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
Таиланд назвал условия для въезда туристов
Названы самые непопулярные у россиян туристические направления на Новый год
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
В ВОЗ дали советы путешественникам для поездок в период пандемии коронавируса
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Велосипедист упал на огромный кактус и попал в больницу с тысячей колючек в теле
Одинокая старушка два дня ела землю из горшка после падения и травмы
Пара сбросила 90 килограммов и поделилась секретом похудения без строгих диет
«Не знаю ни одного голландца, который балуется наркотиками»
История россиянки, которая переехала в Амстердам
Гиена похитила детеныша леопарда и попала на видео
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
Все материалы
Jeep подтвердил выпуск Wrangler с двигателем V8
10 моделей Lexus, которых никогда не было
Ловкость рук, фотошоп и никакой магии
Infiniti показала финальный тизер нового кросс-купе
Видео: как превратить металлолом обратно в Renault Logan?
Как оживить самый убитый в России Renault Logan, который растащили мародеры?
Ford показал, как спать вдвоём в новом внедорожнике
Кросс-купе Geely Tugella в фактах и фотографиях
Все, что известно о новом китайском кроссовере для России, и даже немного больше
Названа возможная дата премьеры нового Jeep Grand Cherokee
Все материалы
Дом
Обозначен срок снижения спроса на жилье в России
Дверь в никуда
В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Определены быстро дорожающие типы квартир в Москве
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Российский ветеран подарил квартиру внучке и оказался под угрозой выселения
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Порноактер-гей испортил соседям жизнь
Все материалы
Нацпроекты
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Все материалы