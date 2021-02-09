Рэперша прошлась по улицам в прозрачных лосинах и удивила фанатов

Популярная американская рэперша Карди Би прошлась по улицам в откровенном наряде и удивила поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети фото 28-летняя знаменитость запечатлена в полный рост в вещах модного дома Dior. На ней — укороченная серая рубашка и кепи такого же цвета с монограммой бренда, а также полупрозрачные лосины, через ткань которых были видны трусы. Свой образ исполнительница дополнила серо-бежевой сумкой, босоножками на каблуках и широким очками.

Публикация набрала больше 2,8 миллиона лайков, при этом наряд рэперши вызвал споры в сети. Многие пользователи принялись критиковать ее вешний вид. «Итак, теперь мы забываем надевать штаны. Трусы решают», «Ты ведь знаешь, что на тебя смотрят юные девочки? У тебя есть маленькая дочь, ты не должна забывать», «Это же чулки? Не может быть, что это брюки», «Это даже не легинсы», «И как же этот наряд выглядит сзади?» — негодовали они. Фанаты, напротив, похвалили звезду комментариях: «Потрясающий образ!», «Я хочу весь это прикид», «Выглядишь как королева», «Очень горячо!», «Вот это тело!», «Чертовски красивая».

Уже не в первый раз в сети обсуждают откровенные образы Карди Би. В январе исполнительница прошлась по улицам в платье с оптической иллюзией. Оно было обрамлено белыми вставками по бокам и в области декольте, при этом основная часть наряда состояла из просвечивающей белье ткани с ярким космическим принтом.