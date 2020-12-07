Рэперша прикрыла тягу к роскошным вещам пожертвованиями на борьбу с пандемией

Популярная американская рэперша Карди Би подверглась критике в сети за покупку вещей люксовых брендов в период пандемии коронавируса. Соответствующая дискуссия развернулась под ее записью в Twitter.

28-летняя звезда опубликовала пост в своем аккаунте с подписью: «Стоит ли мне потратить 88 тысяч долларов (6,5 миллиона рублей) на этот проклятый кошелек? Боже, как заманчиво». Поклонники знаменитости принялись осуждать ее в комментариях из-за того, что она тратит крупные суммы на шопинг во время пандемии. «Как насчет того, чтобы отдать эти 88 тысяч мне?», «Мне бы такие проблемы, как у богатых людей», «Некоторые кое-как зарабатывают эту сумму за год», «Лучше пожертвуй деньги голодающим людям», — писали они.

Однако знаменитость прикрыла тягу к роскошным вещам пожертвованиями на борьбу с пандемией. По ее словам, за последние несколько месяцев она неоднократно переводила миллионы долларов в благотворительные организации.

Так, сперва Карди Би поделилась снимком заголовка статьи, в которой говорится, что она перевела один миллион долларов (74 миллиона рублей) в специальные организации на борьбу с COVID-19. В следующей записи рэперша отметила, что отправила еще миллион долларов фанатам через платежный сервис CashApp два месяца назад. Кроме того, она рассказала, что помогала всем своим родственникам в период глобального кризиса.

Позже исполнительница призвала своих фанатов показать, каким организациям жертвовали средства они, чтобы также перечислить в эти фонды свои деньги.

В октябре Карди Би упрекнули в подрыве имиджа люксовой марки из-за цвета ее кожи. В своих соцсетях исполнительница рассказывает о вирусном посте в Twitter, в котором говорится, что аксессуары бренда Hermes «потеряли свою ценность» из-за популярности у темнокожих женщин. Рэперша принялась рассуждать на эту тему и заявила, что несправедливо делать акцент на цвете кожи.