Фанаты увидели копию Билли Айлиш во внешности рэперши на фото с Lamborghini

Популярная американская рэперша Карди Би поделилась снимком на фоне роскошного автомобиля в откровенном образе и удивила поклонников. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети фото 28-летняя исполнительница запечатлена в наряде темно-синего цвета: на ней — корсет с глубоким декольте, широкие спортивные брюки, а также кроссовки бренда Reebok из ее собственной коллекции стоимостью 85 фунтов стерлингов (8590 рублей). Знаменитость снялась, опираясь на суперкар Lamborghini бело-зеленого цвета. При этом на кадре видно, что несколько прядей ее волос выкрашены в неоново-салатовый оттенок. «Куда мы попадаем, когда засыпаем?» — процитировала она песню певицы Билли Айлиш.

Публикация набрала больше двух миллионов лайков, а поклонники рэперши сравнили ее с 18-летней Айлиш. «Билли?», «Когда мы услышим совместную песню Билли и Карди?», «Косплей на Билли Айлиш», «Грядет сотрудничество Билли и Карди!» — высказывались они.

В октябре Карди Би упрекнули в подрыве имиджа люксовой марки Hermes из-за цвета ее кожи. На видео 28-летняя исполнительница рассказывает о вирусном посте в Twitter, в котором говорится, что аксессуары бренда «потеряли свою ценность» из-за популярности у темнокожих женщин. В ответ на это рэперша заявила, что она наоборот повышает узнаваемость брендов, когда упоминает их в своих песнях.